Львів'янка посіла ІІІ місце на чемпіонаті світу з гірського бігу

Львів. 23 вересня. УНІАН. Львів'янка виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу з гірського бігу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У м.Полуца (Польща) завершився Чемпіонат світу з гірського бігу серед ветеранів спорту. Львівщину на цих змаганнях представляла команда «Фенікс-Динамо». Найкращою з поміж львів’ян на 8-ми кілометровій гірській дистанції стала Оксана Петрова (вікова група 40+), яка посіла третє місце, здобувши бронзову медаль.

На чемпіонаті серед львівських спортменів також відзначились: Оксана Заліско, Василь Крупський та Олексій Кулик.