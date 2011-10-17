Німці цікавляться Стебниківською соляною шахтою

Львів. 17 жовтня. УНІАН. У межах проведення XІ Міжнародного економічного форуму, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів зустріч із проект-менеджером Центру Європейських Програм Федеральної землі Тюрингія (Німеччина) керівником представництва Львівщини в Ерфурті Ліліаною Грицишин та головою правління акціонерного товариства «К-UTEC»доктором Фолькером Аземаном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, під час зустрічі Михайло Цимбалюк висловив подяку гостям з Німеччини за присутність на форумі: «Німеччина для нас є стратегічним партнером, тим паче у нас є хороші стосунки з землею Тюрінгія. Основні завдання, які ставить Президент України Віктор Янукович – це розвиток регіонів, тому ми готові надавати усіляку допомогу тим, хто інвестуватиме у Львівщину»,- зазначив під час зустрічі М.Цимбалюк.

Голова правління АТ «К-UTEC», одного із світових лідерів з прогнозування та дослідження соляних шахт доктор Фолькер Аземан поінформував Михайла Цимбалюка про ситуацію із Стебниківською шахтою: «У минулі роки ми аналізували ситуацію на Стебниківській соляній шахті, нам відомі усі моменти, які можуть виникнути. Минулого місяця нами було завезено обладнання для попередження та виявлення сейсмічної активності. Установка спроектована так, що з Німеччини ми можемо спостерігати за сейсмічною активністю шахти Стебника. Ми зацікавлені також знайти інвестора для допомоги у вирішенні ситуації в Стебнику, інвестор відповідатиме за те, що діється навколо» - зазначив Ф. Аземан.

Голова Львівської ОДА подякував доктору Фолькеру Аземану за плідну співпрацю, зазначивши: «Ми готові створити найсприятливіші умови для залучення інвестицій».

Також Ліліана Грицишин подякувала Михайлові Цимбалюку за запрошення відвідати форум та за високий рівень його організації, відзначивши, що програма Форуму є дуже різноманітною і цікавою. Також Ліліана запросила Михайла Цимбалюка ближчим часом відвідати Тюрінгію.