Призначено першого заступника прокурора Львова
09:23, 24 жовтня 2011Львів
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Ним став Олег Соболь
Львів. 24 жовтня. УНІАН. Прокурор Львівської області Віталій Ковбасюк офіційно представив колективу прокуратури Львова новопризначеного першого заступника прокурора міста.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.
До призначення Олег Соболь очолював Дрогобицьку міжрайонну прокурату.
Віталій Ковбасюк, побажав новопризначеному першому заступнику успіхів на новій посаді.
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