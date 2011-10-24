Призначено першого заступника прокурора Львова

Ним став Олег Соболь

Львів. 24 жовтня. УНІАН. Прокурор Львівської області Віталій Ковбасюк офіційно представив колективу прокуратури Львова новопризначеного першого заступника прокурора міста. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області. До призначення Олег Соболь очолював Дрогобицьку міжрайонну прокурату. Віталій Ковбасюк, побажав новопризначеному першому заступнику успіхів на новій посаді.

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