Україна відзначає День звільнення від фашистських загарбників

Львів.28 жовтня. УНІАН. Сьогодні Україна відзначає День визволення від німецько-фашистських загарбників.

Президент Віктор Янукович вважає безсмертним подвиг визволителів України від німецько-фашистських загарбників. Про це йдеться у привітанні Президента з нагоди Дня визволення України від фашистських загарбників.

«Сьогодні ми відзначаємо 67-річницю визволення України від фашистських поневолювачів ... Я вірю, що українці ніколи не забудуть про цю сторінку історії, про неймовірно страшну ціну, яку заплатив наш народ за право бути вільним. Ми завжди будемо пишатися подвигом борців за свободу Батьківщини», - наголошується у привітанні.

Крім того, Янукович дякує переможцям і обіцяє продовжувати посилювати соціальний захист ветеранів Великої Вітчизняної війни, створювати необхідні умови для гідного життя людей старшого покоління.