Цимбалюк: Поле на «Арена Львів» – в ідеальному стані

Львів. 31 жовтня. УНІАН. Футбольне поле на «Арена Львів» знаходиться в ідеальному стані. На ньому є і підігрів, і зрошування водою – все те, що потрібно для проведення футбольних матчів. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Найголовніше, що до 15 листопада, коли відбудеться перший матч між Україною та Австрією, все буде відпрацьовано і готово до прийому футболістів», - сказав Михайло Цимбалюк.

Голова ОДА додав, що найголовніше те, що проведено усі тестування по пусконалагоджувальних роботах та комунікаціях. «Те, що впливає на гру і безпеку – уже зроблено», - підкреслив Михайло Цимбалюк і додав, що у листопаді-грудні залишається завершити усі роботи із облаштування інфраструктури навколо стадіону «Арена Львів», а також об’їзну дорогу.

Нагадаємо, 29 жовтня у Львові відбулося урочисте відкриття стадіону «Арена Львів».