ДПА у Львівській області реформують у ДПС

Львів. 31 жовтня. УНІАН. Відповідно до наказу ДПС України від 21 жовтня 2011 року розпочато реорганізацію податкових органів Львівської області.

Як повідомили УНІАН у секторі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській області, комісію з проведення всього обсягу цієї відповідальної роботи очолив голова ДПА у області Віталій Пекарчук. На Львівщині замість податкової адміністрації буде створено Державну податкову службу.

Комісією опрацьовано необхідні заходи щодо поетапного здійснення процесу реорганізації та реформування обласної податкової адміністрації, а також направлено Державному реєстратору повідомлення про припинення її юридичної особи.

Суттєві реформаторські зміни передусім стосуються податкових інспекцій області. Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 року №981 на базі ДПІ у Дрогобицькому районі та м.Бориславі шляхом злиття буде створено Дрогобицьку об’єднану державну податкову інспекцію. Буде створено міжрайонні державні податкові інспекції:

- Городоцьку (шляхом злиття ДПІ у Городоцькому і Мостиському районах);

- Золочівську (шляхом злиття ДПІ у Золочівському і Перемишлянському районах);

- Миколаївську (шляхом злиття ДПІ у Миколаївському і Жидачівському районах).

Заходи з реорганізації розпочинаються і в інших податкових інспекціях області.

Постановою уряду визначено, що органи Державної податкової служби, які реорганізуються, продовжують виконувати свої повноваження до передачі таких повноважень територіальним органам, які будуть утворені.

Зміни в структурі та функціонуванні органів податкової служби зумовлено необхідністю привести її діяльність у відповідність до вимог і норм Податкового кодексу України, а відтак перенести основні аспекти на забезпечення супроводу і обслуговування платників податків, стимулювання їх сумлінного ставлення до свого основного обов’язку перед суспільством, підтримки і розвитку вітчизняного бізнесу.