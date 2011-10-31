У Львові пройдуть міжнародні навчання МНСників

31 жовтня. УНІАН. У Львові 3 листопада відбудуться міжнародні навчання українських та польських рятувальників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівського державного університету БЖД МНС.

Ініціатором заходу виступив Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України та Головна школа державної пожежної охорони Республіки Польща.



Заплановано відпрацювати дії підрозділів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, головних облуправлінь МНС та МВС Львівщини, пожежної охорони Республіки Польща, інших екстрених служб, стюардів, адміністрації стадіону та готелю під час ліквідації надзвичайних ситуацій та рятування людей за наслідками групових порушень на території футбольного стадіону, пожежі у готельному комплексі з подальшою евакуацією потерпілих з наданням медичної та психологічної допомоги.

Речник ЛДУ БЖД МНС Антон Крук зазначив: «За останній рік Україною та Польщею вже реалізовано низку спільних проектів, які передбачали інтеграцію нашої системи цивільного захисту у європейські механізми гарантування безпеки. З ініціативи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та при фінансовій підтримці наших Польських колег ми навчилися діяти спільно при різноманітних надзвичайних ситуаціях, а особливо тих, які мають транскордонний характер. Радує й те, що до цієї співпраці вдалося залучити наших колег із Харківського та Черкаського навчальних закладів МНС і вони зможуть передати здобутий досвід своїм вихованцям».

Метою навчань є підвищення рівня готовності та взаємодії органів управління та чергових сил служб цивільного захисту до реагування у разі виникнення надзвичайних подій, пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей.