Водій ВАЗу в’їхав у гужову підводу

Львів. 31 жовтня. УНІАН. У Львівській області внаслідок зіткнення автомобіля з гужовою підводою травмовано трьох осіб. Інцидент стався 30 жовтня на автодорозі «Броди-Тернопіль».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Водій автомобіля «ВАЗ-2170» в’їхав у гужову підводу, яка не була обладнана світловідбивачами.



У результаті зіткнення водій гужової підводи та двоє пасажирів отримали значні травми – черепно-мозкові травми, забої частин тіла та переломи, й були госпіталізовані у Бродівську лікарню.