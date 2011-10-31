Водій ВАЗу в’їхав у гужову підводу
13:32, 31 жовтня 2011Львів
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Троє осіб травмовано
Львів. 31 жовтня. УНІАН. У Львівській області внаслідок зіткнення автомобіля з гужовою підводою травмовано трьох осіб. Інцидент стався 30 жовтня на автодорозі «Броди-Тернопіль».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
Водій автомобіля «ВАЗ-2170» в’їхав у гужову підводу, яка не була обладнана світловідбивачами.
У результаті зіткнення водій гужової підводи та двоє пасажирів отримали значні травми – черепно-мозкові травми, забої частин тіла та переломи, й були госпіталізовані у Бродівську лікарню.
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