На Львівщині змонтують 10 ігрових майданчиків

Львів. 31 жовтня. УНІАН. У Львівській області з 25 жовтня тривають роботи з монтування та облаштування спортивних майданчиків зі штучним покриттям та відкритих спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням. Про це повідомила заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба.

Усі роботи виконує ТзОВ «Центр дитячого та спортивного обладнання» (м. Буча Київської області) – фірма, яка виявилася переможцем тендерних закупівель.

Загалом в області до кінця листопада цього року з поправкою на погодні умови буде облаштовано п’ять ігрових майданчиків із синтетичним покриттям розміром 42 х 22 м у смт. Запитів Кам'янко-Бузького району та містах Сколе, Самбір, Рава-Руська, Ходорів; а також п’ять тренажерних майданчиків для загальної фізичної підготовки у с. Гірське Миколаївського району, містах Борислав, Жидачів, Ходорів, Миколаїв.