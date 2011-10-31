У Львові пройде День професійного самовизначення

Львів. 31 жовтня. УНІАН. 2 листопада Львівський обласний центр зайнятості спільно та НУ “Львівська політехніка” проводять широкомасштабний захід – День професійного самовизначення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У межах заходу водночас відбуватимуться 19-й Ярмарок кар’єри для молоді, День відкритих дверей навчальних закладів, прес-конференція на тему “Вимога часу – навчання впродовж усього життя”, а також будуть презентуватися послуги служби зайнятості.

Вести діалог з потенційними претендентами на вільні робочі місця і вакантні посади зголосилося майже 60 фірм і компаній різних форм власності, які пропонуватимуть бажаючим понад 600 вакансій.

Відвідувачі заходу, особливо молодь, матимуть нагоду ознайомитися з пропозиціями роботи й можливостями професійного навчання. Поряд з навчальними закладами Львівщини свої освітні послуги презентуватимуть також центри професійно-технічної освіти, які діють в структурі державної служби зайнятості, зокрема Львівський, Кримський і Рівненський.

День професійного самовизначення відбудеться за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 17, Палац мистецтв. Початок – об 11.00. Прес-конференція розпочнеться об 11.30.