Михайло Костюк відзначив працівників прокуратури Львівщини

Львів. 1 грудня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня працівників прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, Михайло Костюк привітав працівників органів прокуратури Львівської області з професійним святом, подякував за самовіддану працю, сумління і принциповість та побажав подальших професійних досягнень.

„Ваша робота непроста і відповідальна, адже ви стоїте на сторожі інтересів держави і громадянина, зміцнення законності та правопорядку. Переконаний, що ви й надалі будете гідно виконувати покладені на вас обов’язки, сприяючи розвитку України як демократичної та правової держави”, – підкреслив Михайло Костюк.

Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк оголосив подяку працівникам органів прокуратури Львівської області, а також „за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, ініціативу, оперативність у роботі та з нагоди Дня працівників прокуратури” було нагороджено годинником «Від голови облдержадміністрації» старшого радника юстиції ДЕНЕГУ Олега Петровича - начальника управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури Львівської області.

Оголошено Подяку голови облдержадміністрації юристові 1-го класу ТОРМИШОВІЙ Марії Степанівні - помічникові прокурора Мостиського району Львівської області, БІЛОБРАМ Ірині Львівні - начальникові відділу фінансування та бухгалтерського обліку - головному бухгалтеру прокуратури Львівської області, юристові 1-го класу МАРТИНЯКУ Іванові Володимировичу - заступникові прокурора Залізничного району міста Львова, ПТАШНИКУ Миколі Миколайовичу - завідувачеві господарством прокуратури Львівської області.