В Сумгаїті загинули працівники авіаційно-ремонтного заводу Львова

Львів. 5 грудня. УНІАН. 4 грудня о 21.00 у місті Сумгаїт (Азербайджанська Республіка) внаслідок ДТП загинуло двоє працівників «Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу». Про це повідомили УНІАН у прес-службі теруправління Держгірпромнагляду по Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 45-річний радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування та 35-річний інженер–технолог перебували у відрядженні в одній з військових частин на базі ВПС для виконання гарантійного обслуговуваннята пусконалагоджувальних робіт на літаках.

Причини та обставини нещасного випадку з’ясовує комісія зі спеціального розслідування теруправління Держгірпромнагляду по Львівській області.