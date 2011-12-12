Подарований Луганську львівський лев розвалився сам
14:07, 12 грудня 2011Львів
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Без допомоги вандалів
Луганськ. 12 грудня. УНІАН. У Луганській міліції спростували інформацію про вандалів, що зруйнували подарунок зі Львова - писанкового лева.
Як повідомила начальник прес-служби УМВС в Луганській області Тетяна Погукай, пам'ятник дійсно зруйнований, але не вандалами.
"Камери відеоспостереження все зняли. Це саморуйнування пам'ятника. Ніяких вандалів там не було", - заявила вона.
"Писанкові лев" був зроблений лише з гіпсу і піску, без всякої арматури, що і стало причиною руйнування.
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