Законні місця продажу ялинок на Львівщині

Львів. 12 грудня. УНІАН. Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області оприлюднило перелік місць, де можна купувати ялинки, інформує прес-служба відомства.

у м. Радехові: ринок «Торговиця», вул. Витківська; торгова площа «Галя»,вул. Л.Українки.

у м. Червонограді: КП «Червоноградський ринок», м. Червоноград, вул. Сокольська, 5; КП «Ринок Левада», м. Червоноград, вул. Б.Хмельницького, 55; КП «Ринок Левада», м. Червоноград, вул. Перемоги, 16; КП «Соснівський міський ринок», м. Соснівка, вул. Базарна, 1; ТзОВ «Форсаж», м. Червоноград, вул. С.Бандери, 20.

у м. Самборі: Ринок,вул. Валова.

у м. Турці: реалізація ДП «Турківське лісове господарство».

у м. Стрию: КП «Ринок» по вул. Кравецького та Торговиця.

у м. Броди: ВО КТЦ «Бродівський замок», вул. Замкова; Бродівське лісництво,вул. Рота, 17.

у м.Бориславі, смт.Східниці: МКП «Ринок», м. Борислав, вул. Весняна, 7; територія біля магазину «Гаманець», м. Борислав, вул. Коваліна, 33; ринок «Карпати», смт.Східниця, вул. Шевченка, 67а.

у м. Кам’янка-Бузька: промислово-продуктовий ринок по вул. Тютюнника;

у м. Миколаєві: ТзОВ «Ринок-95», вул. Базарна; майданчик біля магазину продтоварів, вул. Просвіти, 3; вздовж огорожі скверу міського Палацу культури, вул. Біласа та Данилишина; ТзОВ ринок «Човнище», пр. М.Грушевського, 1а, та прилегла до ринку територія.

у м. Новий Розділ: МКТП «Міський Ринок», вул. Винниченка,2; ТзОВ «Грім», перехрестя вул. В.Стуса і пр. Т.Шевченка.

у м. Перемишляни: Перемишлянська лісництво, вул. Галицька,2; Перемишлянський ринок, вул. О.Ковча, 27.

у м.Старому Самборі: ринок ТзОВ «Старосамбірський ринок»

ДП «Рава-Руське ЛГ»: територія Яворівського лісництва вул. Майдан, 2.

у м.Мостиська: ринок по вул. Полуботка

Міська рада м. Моршина не визначила місця, де можна легально придбати новорічну красуню.

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