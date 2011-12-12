Інформація щодо перенесення робочих днів у 2012 році

Львів. 12 грудня. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк підписав Розпорядження №1268/0/5-11 від 6 грудня 2011 року про перенесення робочих днів у 2012 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, згідно із Розпорядженням, рекомендовано головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, керівникам підприємств, установ та організацій ( за винятком органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державного казначейства та банківських установ), перенести у порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2012 році для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, робочі дні з:

п’ятниці 9 березня – на суботу 3 березня

понеділка 30 квітня – на суботу 28 квітня

п’ятниці 29 червня – на суботу 7 липня

Також перенесення робочих днів у 2012 році рекомендоване для працівників апарату облдержадміністрації, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації.