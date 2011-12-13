У Львові до протестуючих чорнобильців приєдналося козацтво

Львів. 13 грудня. УНІАН. У Львові збільшилася кількість наметів біля приміщення Львівської ОДА. До чотирьох наметів встановлених протестуючими чорнобильцями, сьогодні було встановлено ще один – від Львівської організації Українського реєстрового козацтва.

Про це повідомив УНІАН учасник протестної акції чорнобильців, співголова Всеукраїнського руху «Вперед!» Руслан Секела.

«Представники Львівського козацтва висловили підтримку вимогам чорнобильців і заявили про готовність долучитися і підтримати акцію протестуючих чорнобильців у Львові. Сьогодні вони встановили свій намет біля чотирьох чорнобильських наметів», - зазначив Руслан Секела.

Він також повідомив, що сьогодні близько 30 представників від ГР «Вперед!», організації «Матері Чорнобиля» та Благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» виїжджають до Києва де 14 грудня візьмуть участь в акції вшанування пам’яті ліквідаторів Чорнобильської АЕС.

У свою чергу голова Львівського обласного Благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» Валентина Буренок повідомила, що учасники протестної акцій чорнобильців, яким стан здоров’я не дозволяє їхати до Києва, продовжать свій протест у наметовому містечку, а 14 грудня спільно з іншими представниками громадських організацій, які висловили солідарність з акцією львівських чорнобильців, проведуть заходи по вшануванню пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС у Львові, зокрема, біля наметового містечка буде відправлено панахиду.

Як повідомляв УНІАН, представники чорнобильських організацій Львівщини, спільно з представниками ГР «Вперед!» 6 грудня біля приміщення Львівської ОДА встановили чотири намети і оголосили свою акцію безстроковою.