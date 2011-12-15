У Львові заборонили продавати алкоголь

Львів. 15 грудня. УНІАН. В рамках боротьби з алкоголізмом в Україні львівські депутати проголосували за заборону на продаж алкогольних виробів у супермаркетах міста.

"Зважаючи на те, що в Україні алкоголізм серед дітей на першому місці у світі, ми виріши заборонити продаж алкоголю не лише у малих архітектурних формах, але і в супермаркетах та інших місцях, де продається ця отрута", - заявив голова фракції ВО "Свобода" Руслан Кошулинський.

Згідно з документом, заборона на продаж алкоголю поширюється на усі торгові точки, крім ресторанів, барів, кафе та клубів. Навіть на літніх майданчиках відтепер буде заборонено продавати пиво. Тепер усім, хто не може жити без алкоголю, доведеться їхати за межі міста, щоб придбати його.

Нагадаємо, раніше мер міста Андрій Садовий пропонував заборонити продаж алкоголю лише у малих архітектурних формах. Садовий аргументував це тим, що у МАФах часто неконтрольовано продають алкоголь і через це спивається нація. Проте на сайті Садового висить величезна реклама коньяку "Бучач".

ТСН