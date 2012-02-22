Алкоголь незабаром подорожчає
На початку березня Кабмін розгляне питання про підвищення цін
Київ. 22 лютого. УНІАН. На початку березня уряд розгляне питання щодо підвищення мінімальних цін на алкогольні напої.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 22 лютого, під час брифінгу повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.
«Сьогодні Міністерство фінансів винесло на розгляд питання про встановлення мінімальної роздрібної ціни алкогольних напоїв. Прем`єр-міністр дав доручення протягом 10 днів відпрацювати дану позицію з виробниками алкогольних напоїв, з асоціаціями, Міністерством фінансів, з фахівцями нашого міністерства і повернутися до цього питання через 10 днів», - сказав міністр.
Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року уряд прийняв рішення підвищити мінімальні відпускні для опту і роздрібні ціни на алкогольні напої вітчизняного виробництва на 25-50%. Мінімальна роздрібна ціна на горілку із 17,96 грн. за півлітра підвищена до 26,10 грн., на коньяк 3 зірки – з 26,32 до 33,08 грн., вино (0,7 л) – з 12 до 18 грн.