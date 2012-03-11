У Львові батько вбив семирічну дочку

Львів. 11 березня. УНІАН. У Львові 10 березня працівники патрульно-постової служби міліції затримали 32-річного місцевого жителя, який наніс своїй семирічній дочці понад десяти ножових поранень. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю МВС України у Львівській області.

Встановлено, що того вечора у квартиру, де сталась трагедія, прийшла бабуся дівчинки. Зайшовши у кімнату, вона одразу побачила тіло своєї онучки, а також зятя, який одразу вибіг з помешкання.

Бабуся негайно викликала лікарів швидкої допомоги, які констатували смерть дитини. Про цей випадок медики повідомили працівників міліції, які одразу розпочали пошуки підозрюваного у вбивстві.

За «гарячими слідами» на вулиці Зеленій (біля ТЦ «Арсен») працівники патрульно-постової служби міліції затримали чоловіка, якого доставили на медосвідчення.

За даним фактом зараз триває слідство.