«Круглий стіл» за участю голови ДПС у Львівській області В.Пекарчука тему: «Повернення ПДВ в автоматичному режимі: переваги, реалії, перспективи сервісу на Львівщині»

4 квітня 2012 року, у приміщенні ДПС у Львівській області (Львів, вул. Стрийська, 35, к. 431, зал прес-конференцій) відбудеться «круглий стіл» за участю голови ДПС у Львівській області Пекарчука В.С. та представників великого та середнього бізнесу Львівщини на тему: «Повернення ПДВ в автоматичному режимі: переваги, реалії, перспективи сервісу на Львівщині».

Початок о 16:00.