Львівський авіаремонтний завод передав ПСУ після ремонту 2 МіГ-29

Київ. 6 квітня. УНІАН. У п`ятницю, 6 квітня, Львівський державний авіаремонтний завод (ЛДАЗ) передав Повітряним Силам України 2 літаки-винищувачі МіГ-29 після їх ремонту.

Про це повідомляється в переданому УНІАН прес-релізі Державного концерну «Укроборонпром», до складу якого входить ЛДАЗ.

Згідно з прес-релізом, після завершення ремонту на ЛДАЗі винищувачі перелетіли на аеродром бригади тактичної авіації повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ.

Коментуючи передачу літаків, генеральний директор «Укроборонпрому» Дмитро Перегудов зазначив, що концерн готовий і надалі якісно та оперативно виконувати замовлення Міністерства оборони України щодо ремонту та модернізації бойової техніки і озброєнь.

За словами Д.Перегудова, 22 березня 2012 року запорізький завод «МіГремонт» завершив ремонт іменного літака Су-27 «Валентин Кальонов».

Його вже передали представникам Повітряних Сил ЗСУ. Наступний модернизованный Су-27 після льотних випробувань буде переданий у квітні 2012 року. Ще два літаки Су-27 після проведення робіт із подовження ресурсу завод «МіГремонт» передасть Повітряним Силам ЗСУ до кінця цього року.

Д.Перегудов переконаний, що використання потужностей ДК «Укроборонпром» для розміщення замовлень Міноборони, зокрема, в рамках державного оборонного замовлення, є важливим чинником відродження національного ОПК.