Жителя Львівщини упіймали на крадіжці пального з нафтопроводу

Рівне. 9 квітня. УНІАН. Міліція задокументувала факт крадіжки нафтопродуктів з магістрального нафтопроводу «Прикарпатзахідтрансу» у селі Гаї Ситенські.

У Радивилівському районі працівники міліції виявили несанкціоновану врізку до магістрального нафтопроводу одного з дочірніх підприємств відкритого акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів. За підозрою в скоєнні цього злочину правоохоронці затримали 40-річного безробітного жителя міста Самбора Львівської області, який скоїв крадіжку близько 50 м куб. дизельного палива.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.292 (пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо— та нафтопродуктопроводів) Кримінального Кодексу України.

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