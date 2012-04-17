Львів’янин за 13 годин здійснив пробіг зі Львова до Івано-Франківська

17:04, 17 квітня 2012
Львів
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Львів. 17 квітня. УНІАН. Львів’янин Роман Дзедзик на Великдень здійснив пробіг зі Львова до Івано-Франківська. На все про все — 13 годин. Саме за стільки годин він вирішив подолати понад 140 кілометрів.

За словами самого Романа Дзедзика, ідея пробігу виникла  спонтанно.

«Десь три тижні тому потрібно було терміново побігти в район Ясниськ (село поблизу Львова) — подумалося, що таксі — це дорого, чого б не побігти? Тож за 2 години 19 хвилин добіг до Ясниськ», — каже Роман Дзедзик.

Його досягненням не повірили знайомі. І спортсмен-аматор вирішив здійснити ще один масштабніший пробіг. Він на спір пообіцяв подолати відстань зі Льовова до Івано-Франківська. Експеримент з аматорського кросу тривав 13 годин з перервою на одну годину в Рогатині.

Firtka
 

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