В кожній області створять відкриті реєстри безоплатних адвокатів

Київ. 11 травня. УНІАН. Найближчим часом в кожній області будуть створені відкриті реєстри адвокатів, які надаватимуть громадянам безоплатну вторинну правову допомогу.

Відповідний наказ, яким затверджено порядок формування та ведення таких реєстрів, підписав міністр юстиції Олександр Лаврінович, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Реєстри знаходитимуться у відкритому доступі та розміщуватимуться на офіційних веб-сайтах головних управлінь юстиції (в областях, містах Київ та Севастополь), які здійснюватимуть їх ведення та технічне забезпечення.

Зокрема, на сайтах головних управлінь юстиції розміщуватимуться локальні реєстри адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.

Реєстри міститимуть інформацію про прізвище, ім‘я та по батькові адвоката, адресу місцезнаходження робочого місця (офісу) адвоката, а також номери контактних телефонів та адресу електронної пошти адвоката.

Відомості до реєстрів вноситимуться на підставі рішення конкурсних комісій з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги (за наявності письмової згоди адвоката на обробку його персональних даних).

Бази даних локальних реєстрів, у свою чергу, будуть об’єднані у загальний реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору. Ведення та організаційно-технічне забезпечення загальних реєстрів здійснюватиме Центр правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України.

***Як повідомлялося, конкурси з відбору адвокатів, що надаватимуть населенню вторинну безоплатну правову допомогу, розпочалися в Україні 23 квітня і будуть завершені до 1 червня 2012 року.

Відповідно до Закону «Про безоплатну правову допомогу», адвокати, які пройшли конкурс, будуть залучатися державою до надання безоплатної вторинної правової допомоги громадянам України з 1 січня 2013 року.

Згідно з законом, до 1 січня 2013 року Міністерство юстиції утворить при управліннях юстиції в областях, містах Києві та Севастополі центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Такі центри надаватимуть допомогу у складанні процесуальних документів, здійсненні представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, захисті від обвинувачення.

З 1 січня 2013 року такі центри забезпечуватимуть надання безоплатної правової допомоги особам, до яких застосовано адміністративне затримання та арешт; підозрюваним у вчиненні злочину особам, які затримані органами дізнання та слідства; особам, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту; особам, у справах яких відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України участь захисника є обов’язковою.

Надання безоплатної вторинної правової допомоги іншим категоріям осіб, які згідно із законом мають право на таку допомогу, забезпечуватиметься поетапно, починаючи з 1 січня 2014 року.

У повному обсязі, передбаченому законом, всі види безоплатної правової допомоги надаватимуться всім категоріям осіб з 1 січня 2017 року.