Завтра в Україні розпочинається ЗНО-2012

Київ. 14 травня. УНІАН. Із завтрашнього дня і до 7 червня в Україні проходитиме зовнішнє незалежне оцінювання-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції нагадала директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева.

Вона повідомила, що на завтрашнє тестування з хімії зареєстровано 46 тис 728 абітурієнтів.

Найбільше ж абітурієнтів зареєстровано на тест з української мови та літератури (обов’язковий предмет) – 324 тис 140 осіб, історію України – 211 тис 614 осіб та математику – 203 тис 375 осіб.

Найменшою популярністю цього року користуються іспанська мова – 218 осіб, французька – 1 тис 100 осіб, німецька – 3 тис 453 особи. В той же час складати тест з російської мови виявили бажання 7 тис 247 осіб.

На запроваджений цього року тест із всесвітньої історії зареєструвалися 10 тис 545 осіб.

І.Зайцева нагадала про можливість для учасників ЗНО подавати апеляції на результати за певними тестами. Минулого року таких заяв було 3,5 тис, проте це вдвічі менше, ніж у 2010 році.

Водночас щодо конкурсу в українські виши, то І.Зайцева прогнозує, що цього року він буде таким, як у 2010 році, адже в ці роки приблизно однакова кількість випускників шкіл.

Як повідомляв УНІАН, згідно з графіком проведення ЗНО-2012, 15 травня відбудеться тестування з хімії, 17 травня – російської мови, 19 травня – географії, 21 та 22 травня – математики, 24 травня – всесвітньої історії, 26 травня – іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська), 28 та 29 травня – української мови і літератури, 31 травня і 1 червня – історії України, 5 червня – фізики, 7 червня – біології.

Результати ЗНО планується оголосити до 1 липня. Апеляції абітурієнти можуть подавати до УЦОЯО протягом трьох днів після оголошення результатів.

Для участі у ЗНО-2012 зареєструвалося майже 329 тис осіб.