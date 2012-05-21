24 – 25 травня у Львові Міжнародний форум інвестицій

Львів. 21 травня. УНІАН. 24 – 25 травня у Львові буде проходити Міжнародний форум інвестицій та інновацій якому візьмуть участь більше 200 учасників.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Свою участь у Міжнародному форумі інвестицій та інновацій, який проходитиме 24 - 25 травня у львівському готелі «Дністер», уже підтвердили свою участь понад 200 осіб – це інвестори, вчені, експерти, бізнесмени з України, Канади, США, Фінляндії, Польщі, Чехії, Німеччини, Росії та ін. (загалом понад 10 країн світу), у тому числі повноважні представники посольств США, Канади та Фінляндії – про це повідомив УНІАН начальник Головного управління економіки та промислової політики обласної державної адміністрації Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль зазначив, що серед ключових доповідачів та учасників 11 – професорів та докторів наук та 12 – іноземних експертів-практиків – це відомі українські та закордонні бізнесмени, банкіри, підприємці.

Також у Форумі візьмуть участь представники центральних органів влади, зокрема, голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів, голова Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню Сергій Маліков, заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Віктор Івченко, директор Генерального департаменту НБУ Ігор Шумило, директор Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства Мінекономрозвитку Олег Гнатцов та інші.

В рамках Форуму відбудуться наступні заходи: Форум ІТ стартапів «Побудова успішних бізнес-моделей на ринках, що розвиваються».

Під час ІТ стартап Форуму відбудеться фінал всеукраїнського конкурсу ІТ стартапів 3i Start-up Award 2012, Метою конкурсу є стимулювання розвитку ІТ стартапів в Україні, а також створення мережі бізнес-контактів для стартапів у Львові.

Серед доповідачів ІТ-стартап Форуму Уорен Хейбер, голова Консультаційної Ради Exoventure Associates (США), Марті Кашубовські, президент General Ideas (США), Максим Гринів, переможець в номінації “iPad Game of the Year” та інші відомі особистості в світі ІТ технологій та інвестицій.

Конференція «Фінанси та Інвестиції в Україні. Чого очікувати», за підтримки проекту уряду США - FINREP.

Серед доповідачів конференції Володимир Лавренчук, голова правління Райффайзен Банку Аваль, Наталія Яресько, співзасновник та головний виконавчий директор інвестиційної компанії Horizon Capital, Ігор Шумило, директор Генерального департамента НБУ.

Конференція «Регіональна політика розвитку інновацій для створення сприятливих умов для інновацій та підприємництва», за підтримки Проекту уряду Канади PRISM (Проект розробки та впровадження публічної політики).

Серед доповідачів конференції Кен Ленгхорн, директор відділу відносин з урядом та розвитку бізнесу BlackBridge Group (Канада), доктор Юкка Віітанен, генеральний директор і партнер-засновник Hubconcepts (Фінляндія), Тарас Кицмей, президент асоціації "IT Ukraine", президент компанії SoftServeОлексій Скрипник, генеральний директор Eleks.

Під час конференції буде представлено Проект обласної програми «розвитку інновацій Львівської області», яка сприятиме розвитку інноваційної моделі економіки Львівщини.

Також під час форуму заплановано підписання угоди про співпрацю між Львівською ОДА та державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України та підписання угоди про співпрацю між Львівською ОДА, Львівською обласною радою та державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.