Голова Львівської облради відмовився від участі у засіданні Ради регіонів

Київ. 24 травня. УНІАН. Члени ВО «Свобода» - голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич, голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда та голова Львівської обласної ради Олег Панькевич відмовилися від участі у сьогоднішньому засіданні Ради регіонів під головуванням Президента Віктора Януковича.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», у такий спосіб вони висловили рішучий протест спробам влади «протягнути відверто антиукраїнський законопроект ”Про засади державної мовної політики” (№ 9073), що брутально порушує Конституцію України, є відвертим наступом на права українців, спробою законодавчої реанімації сталінської політики лінгвоциту».

О.Сич, О.Кайда та О.Панькевич приєднаються до акції протесту проти прийняття вищевказаного закону, що пройде о 13.00 біля Верховної Ради України.