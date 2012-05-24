Завтра у школах Львова пролунає останній дзвоник

Львів. 24 травня. УНІАН. 25 травня у школах міста Львова пролунає останній дзвоник, - повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили УНІАН в управлінні освіти Львівської міської ради, цього року 4 тисяч 380 одинадцятикласників закінчують загальноосвітні заклади міста. З них – 285 випускників із золотою медаллю, 89 – зі срібною.

Серед 6 тисяч 730 випускників 9-х класів 423 учні претендують на свідоцтво про неповну загальну середню освіту з відзнакою.

«Якісна освіта у Львові – це пріоритет для міста. Ми радіємо за успіхи наших дітей, радіємо, що саме львівські школярі протягом останніх років показують кращі результати ЗНО. Свято останнього дзвоника – це не лише закінчення навчального року, це підсумок річної роботи, це великий тест для усіх – вчителів, директорів шкіл, батьків, дітей, наскільки кожен з нас якісно працював над освітою, над самоосвітою», - зазначила в.о. начальника управління освіти Львівської міської ради Катерина Гороховська.