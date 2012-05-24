З 1 червня у закладах громадського харчування Львова буде фан-меню

Львів. 24 травня. УНІАН. У Львові заклади громадського харчування з 1 червня, у рамках підготовки до Євро-2012, вводять фан-меню.

Як повідомив УНІАН генеральний директор «Системи швидкого харчування» Марк Зархін, меню закладів громадського харчування міста перекладені англійською мовою, у більшості закладів також є переклади на німецьку. У кожному із закладів є вільний доступ до Wi-Fi та можливість здійснювати оплату банківськими картками.

„Кожну робочу зміну ми забезпечили принаймні одним працівником, що вільно розмовляє англійською мовою. Відвідувачам будемо роздавати карти міста. Крім того, для персоналу, що безпосередньо обслуговує клієнтів, проведено лекції про історію Львова. До початку чемпіонату плануємо провести ще навчання, щоб працівники за потреби могли легко зорієнтувати наших відвідувачів», - розповів Марк Зархін.