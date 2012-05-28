На Львівщині п’яний водій потрапив під колеса власного автомобля

Львівська область. 28 травня. УНІАН. На Львівщині нетверезого водія травмував власний автомобіль.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, 26 травня, близько 6.00, у селі Оброшино Пустомитівського району області, поблизу польового джерела водій автомобіля «Вольво», 37-річний житель села Оброшино, будучи у стані алкогольного сп’яніння, залишив автомобль, не вживши заходів, щоб не допустити його самовільному руху.

Унаслідок таких необачних дій, автомобіль «Вольво» почав самовільно рухатися та наїхав на водія.

Унаслідок ДТП водій «Вольво» отримав травми грудної клітки, перелом хребта, перелом ребер та лівобічний пневмоторакс і був госпіталізований у реанімаційне відділення Пустомитівської центральної районної лікарні.

