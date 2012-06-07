До Львова приїде Кронпринц Данії

Львів. 7 червня. УНІАН. До Львова на матч між збірними Данії та Португалії в рамках Євро-2012 приїде Кронпринц Данії Його Королівська Високість Фредерік з дружиною.

Про це УНІАН повідомили у Медіа-центрі „Львів 2012”.

„До Львова на матчі Євро-2012 приїжджають відомі люди. Вже свій приїзд підтвердила сім’я Кронпринца Данії. Його Королівська Високість Фредерік приїде у Львів з дружиною та планує переглянути матч на стадіоні «Арена Львів». Кронпринц планує прилетіти до Львова 13 червня зранку. Візит не передбачає ночівлі у місті, тож одразу після матчу Кронпринц Данії відлетить», - зазначили УНІАН у відділі закордонної співпраці Львівської міської ради.

За інформацією Медіа-центру „Львів 2012”, на матч, який відбудеться 13 червня між Данією та Португалією, очікується прибуття 6-8 тисяч вболівальників з Данії та 4-8 тисяч - з Португалії.