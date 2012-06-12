У Львівській області СБУ розіслало антитерористичного листа

Начальник Жовківського міжрайонного відділення СБУ (Львівська область) Олександр Маланчук звернувся в Кам'янка-Бузьку райдержадміністрацію з листом щодо ситуації з організації заходів з протидії проявам терористичного характеру. Повідомили в Кам'янка-Бузькій РДА.

Наголошено, що останнім часом зростає вірогідність здійснення актів терористичного характеру в місцях масового скупчення людей, на об'єктах життєзабезпечення та паливо-енергетичного комплексу. Для здійснення таких проявів зловмисники найчастіше використовують саморобні вибухові пристрої (СВП). Скоєння злочинів із використанням СВП в місцях великого скупчення людей, транспортних засобів, енергетичних комунікацій тощо несе в собі значну загрозу безпеці громадян та стабільності в суспільстві. Вказані дії підпадають під ознаки злочину.

Керівників району зобов'язано організувати роз'яснювально-профілактичні бесіди серед місцевого населення та навчання відповідного персоналу служб ЖКГ, закладів освіти тощо.

У разі виявлення ознак підготовки вчинення злочинів з використанням СВП слід негайно інформувати Жовківське МРВ УАБУ у Львівській області.

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