На Львівщині порушено справу проти голови сільради за махінації із землею

Львів. 3 липня. УНІАН. За матеріалами Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області прокуратурою області порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України щодо голови сільської ради Пустомитівського району „за неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків”.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, оперативниками встановлено, що сільський голова видав громадянам державні акти на земельні ділянки із площами майже на гектар більше, ніж це було зазначено у відповідних протоколах сесії місцевої ради.

„За висновками експертів загальна вартість незаконно наданої землі на прилеглій до міста Львова території становить більш як 650 тисяч гривень”, - зазначається у повідомленні.