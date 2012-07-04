Опозиція Львівщини блокуватиме шляхи

Київ. 4 липня. УНІАН. Опозиція Львівщини розпочинає радикальні акції протесту проти ухвалення «мовного закону».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Львівської «Батьківщини», по всій території області створюються страйкові комітети з організації акцій протесту проти ухвалення парламентом закону про мови.

3 липня о 22.00 на площі Ринок у Львові встановлено наметове містечко, розпочато блокування будівлі Львівської ОДА. На 4 липня заплановано радикальні акції, серед яких зокрема – блокування автомобільних та залізничних шляхів.

Спільний план дій опозиції було погоджено ввечері 3 липня на зібранні демократичних сил Львівщини, у якому взяли участь представники Об’єднаної опозиції «Батьківщина» («Батьківщина», “Фронт Змін”, Народний Рух України, «За Україну!», «Громадянська позиція»), «УДАР», ВО «Свобода», «Просвіта», «Зарваницька ініціатива», Українська республіканська партія, Конгрес інтелігенції, Об’єднання «Небайдужі громадяни»).

Від учора цілодобово працює штаб обласного страйкового комітету за адресою: м. Львів, вул. І.Франка, 16 (офіс Львівської «Батьківщини»). Страйкоми планується створити по всій території Львівщини.

Сьогодні опозиція планує провести акцію громадянського протесту та інші заходи.

Опозиція Львівщини також пропонує парламентській опозиції не брати участі у роботі Верховної Ради і створити паралельний орган - Національні збори України, до якого мали б увійти народні депутати та делегати від обласних рад.

Також львівські опозиціонери закликають публічно здати нагороди від Президента Віктора Януковича та звернутись до суду з вимогою заборонити діяльність Партії регіонів та Комуністичної партії за порушення норм Конституції та законів.