Львівська ОДА працює незважаючи на акцію опозиції

Львів. 4 липня. УНІАН. Усі структурні підрозділи Львівської облдержадміністрації працюють у звичному режимі. Акція протесту опозиції, що проходить під стінами облдержадміністрації, жодним чином не впливає на роботу чиновників.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

«Ми працюємо у звичному режимі, адже обласна державна адміністрація – головний орган державної виконавчої влади області, від роботи якого залежить життєдіяльність регіону», - зазначив у коментарі УНІАН перший заступник голови Львівської ОДА Богдан Матолич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці активісти опозиції Львівщини – представники партій «Батьківщина», ВО “Свобода” та інших заблокували вхід у будівлю Львівської обласної державної адміністрації. Високопосадовців, які працюють в офіційному представництві Президента на Львівщині, не пускають на свої робочі місця.

Біля будівлі Львівської ОДА в рамках акції протесту проти мовного закону, яка розпочалася вчора увечері, встановлено намети із символікою опозиційних партій.