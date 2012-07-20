8-річна дитина у комі через травму в таборі на Львівщині

8-річний хлопчик травмувався в дитячому таборі «Веселка», що у селі Старий Кропивник Дрогобицького району Львівської області. Дитина у комі перебуває у лікарні.

«Травмувалась дитина, не послухавши вказівку, що треба знаходитись в залі, вийшла і стала на гойдалку. Інша дитина розгойдала, хлопчик вилетів. Гойдалку вирвало зі землі і верхньою перекладиною вдарило по грудях і в область горла. При падінні дитина отримала черепно-мозкову травму, а гойдалка перебила їй трахею і розірвала легеню, як мені пояснили медики. Дитина в важкому стані, в комі», – повідомив ZAXID.NET заступник голови Львівської ОДА Олег Рудницький.

З його слів, з лікарні у Дрогобичі хлопчика перевели до Львова.

«Медики роблять все можливе. В середу ввечері з Дрогобича з реанімації дитину реанімобілем перевезено в ОХМАТДИТ, проведено томографію. Втручання в головний мозок не потрібне, лікарі сказали. Вчора з ініціативи обласного управління охорони здоров’я було запрошено київського фахівця, який сьогодні цілий день працював у Львові, підтвердив діагнози, поставлені нашими фахівцями. Всі потрібні медикаменти закуплені, дитина підключена до необхідного обладнання. Перевозити в інше місце дитину небезпечно, вона у важкому стані», – сказав Олег Рудницький.

З його слів, комісія, створена розпорядженням голови Львівської ОДА для розслідування ситуації вже працює і проводить свою перевірку два дні.

«За результатами роботи комісії буде складено відповідні документи. Прокуратура проводить своє розслідування», – додав він.

У коментарі керівник прес-служби прокуратури Львівської області Мар'яна Гайовська розповіла, що перевірка у даній справі все ще триває.