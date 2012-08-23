У Львові чоловік з ножем намагався пограбувати банк
Розповів, що скоїв напад заради матері
Львів. 23 серпня. УНІАН. Сьогодні у Львові невідомий чоловік озброєний ножем намагався пограбувати відділення одного з банків.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, сьогодні, о 15.30, на номер 102 надійшло повідомлення про те, що у Львові невідомий чоловік спробував пограбувати відділення банку, розташованого на вулиці Зеленій.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Працівники банку розповіли, що чоловік цілий день був у їхньому відділенні. Впродовж дня невідомий цікавився питаннями щодо кредитів і депозитів.
«Близько 15.00, ми запитали у чоловіка, на що він чекає. На це відвідувач відповів, що йому мають привезти довідку і він буде оформляти депозит», - розповіла правоохоронцям працівниця банку.
„А вже через кілька хвилин зловмисник підійшов до касирки та приставив їй ніж до шиї. При цьому він наказав жінці віддати усі гроші. Касирка почала кричати, а інші працівники фінустанови вибігли на вулицю - закликали на допомогу. До банку зайшов перехожий, він узяв крісло і сказав нападнику кинути ніж. До приміщення також прийшов охоронець зі сусіднього магазину, а за кілька хвилин там вже були працівники Личаківського райвідділу міліції”, - інформує Відділ зв’язків з громадськістю обласного управління міліції.
«Грабіжника затримали. Зараз проводяться слідчі дії, вирішується питання про порушення кримінальної справи», - розповів УНІАН перший заступник начальника Львівського міського управління ГУ МВС України у Львівській області Станіслав Гарасим.
Зловмисник розповів правоохоронцям, що скоїв напад на банк заради своєї матері, яка лежить у лікарні, - зазначається у повідомленні ВЗГ.