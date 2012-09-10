ЦВК скасувала реєстрацію кандидата у депутати Ігоря Корната

Київ. 10 вересня. УНІАН. Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ще двох кандидатів у народні депутати, які балотувалися в одномандатних округах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК на підставі власних заяв кандидатів у депутати про відмову балотуватися.

Скасовано реєстрацію кандидата у депутати Ігоря Корната, який балотувався в одномандатному виборчому окрузі № 124 (Львівська область). Боротьбу за депутатський мандат в цьому окрузі продовжуватимуть 12 кандидатів.

ЦВК також скасувала реєстрацію Єлізавети Пушко-Цибуляк, яка балотувалася в одномандатному виборчому окрузі № 202 (Чернівецька область) від партії ”За права людини”. У виборчих перегонах у цьому окрузі залишається 11 кандидатів.

Таким чином, станом на 10 вересня з виборчої кампанії вибули 37 кандидатів у депутати, у тому числі двоє – за рішеннями суду та 35 – за власними заявами про відмову балотуватися до Верховної Ради України.

Боротьбу за депутатський мандат у 225 одномандатних виборчих округах продовжують 3 095 кандидатів.