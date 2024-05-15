Повідомляється, що в той день на курорті була дуже сильна злива.

На турецькому курорті Сіде, який популярний серед британських відпочивальників, сталася пожежа внаслідок удару блискавки. Сталося це в неділю, 12 травня, близько 16:00. Гості готелю вже покинули територію, тому їм нічого не загрожувало, пише The Independent.

Пол Мартін, який приїхав на відпочинок з дружиною, двома доньками та онукою, розповів, що це було завершення "дуже сильної грози".

Він також зафільмував надзвичайно сильну зливу та наслідки удару блискавки.

"Блискавка вдарила в одну з пальм біля головного басейну. До цього часу всі туристи вже покинули басейн, оскільки йшов дуже сильний дощ", - розповів він журналістам.

На його відео можна побачити, як стовбур пальми загорівся, коли персонал готелю проходив повз неї.

"Не було жодних проблем з безпекою. Команда спрацювала блискуче і швидко загасила вогонь за допомогою брандспойтів. На щастя, ніхто не постраждав. Ми були в безпечному місці, коли це сталося. Чесно кажучи, було зовсім не страшно - просто шок від того, що ми коли-небудь побачимо справжній удар блискавки. Хороша новина: прогнозується, що до кінця наступного тижня буде сонячна погода", - підкреслив Мартін.

Водночас місцева влада попередила про "раптові повені, паводки, блискавки, локальний град, раптові сильні вітри і короткочасні шторми, обмерзання і замерзання у високогірних і гірських районах, а також перебої в роботі транспорту" найближчими днями.

"Сильні зливи можуть спричинити повені та зсуви по всій Туреччині, пошкодити дороги і мости. Деякі маршрути можуть стати непрохідними, що ускладнить пересування і скоротить обсяг основних послуг", - додали у Міністерстві закордонних справ країни.

Удари блискавки - останні новини

Як писав УНІАН, раніше у статую Свободи в США вдарила блискавка. Надзвичайно рідкісне явище вдалося зафільмувати британському фотографу та оператору Дену Мартленду.

Також повідомлялось, що в Індонезії блискавка вбила футболіста під час матчу. В той день небо було похмурим, проте дощу не було. Чоловік впав одразу після удару, його доставили в лікарню, проте він не вижив.

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