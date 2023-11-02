Це сталося під час тренування із греблі.

На Полтавщині підняли з водойми тіло 16-річного хлопця, в якого влучила блискавка. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Подія сталася вчора на річці Дніпро в місті Горішні Плавні. Під час тренування із греблі в байдарку потрапила блискавка. Човен перекинувся, а хлопець зник у воді", - сказано в повідомленні.

Хлопця шукали у воді поліцейські, рятувальники, муніципальна варта та громадськість близько чотирьох годин. "Неповнолітнього знайшли та підняли на берег. На жаль, врятувати йому життя не вдалося", - зазначають в поліції.

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Тіло хлопця відправлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Триває досудове розслідування.

Смертельна негода в Україні

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня внаслідок негоди в Україні загинули чотири людини.

У суботу, 28 жовтня 2023 року, Україну накрила потужна негода. У Фастівському районі Київщини негода забрала життя 61-річного чоловіка. Ще двоє чоловіків - 65 та 35 років - загинули у Києві. Постраждали семеро людей. З переломами та забоями їх госпіталізовано. На жаль, одна людина загинула у Дніпропетровській області. Є постраждалі у Харкові, двоє із них ушпиталені.

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