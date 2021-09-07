Полум'я спалахнуло у лісовій місцевості поблизу невеликого селища біля монастиря Святої Анни.

У Греції на горі Афон спалахнула лісова пожежа.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

На Півночі Греції на гору Афон було направлено близько 40 пожежників та чотири пожежні літаки для гасіння пожежі, яка поширюється через сильний вітер.

Полум'я спалахнуло у лісовій місцевості поблизу невеликого селища, що прилягає до монастиря Святої Анни, в межах проживання монастирської громади.

Читайте такожВогонь вже підкрався до будинків: у ще одній країні Європи спалахнули лісові пожежіПожежники повідомили, що місце загоряння є віддаленим і до нього важко дістатись.

Пожежі в Греції

28 липня Грецію охопили лісові пожежі. Вогонь накрив населені пункти Стаматов і Родополи.

Служба цивільного захисту розіслала жителям потерпілого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше закрити вікна і двері в будинках.

Ліквідацію полум'я ускладнював сильний вітер. Пожежні служби висловлювали занепокоєння, що полум'я може перейти на сусідні населені пункти.

Уряд України 5 серпня ухвалив рішення відправити для гасіння пожеж сто рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій з десяти областей країни. Вже 15 серпня українські рятувальники повернулися додому.

Автор: Віталій Саєнко