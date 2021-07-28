Вогонь прямує до Афін.

У Греції спалахнули лісові пожежі. Вогонь накрив населені пункти Стаматов та Родополі.

Про це повідомляють Факти.

Як повідомляється, служба цивільного захисту розіслала жителям потерпаючого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше зачинити вікна та двері в будинках.

За даними видання, ліквідацію полум’я ускладнює сильний вітер. Пожежні служби висловлюють занепокоєння, що полум’я може перейти на сусідні населені пункти.

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Згідно з останніми даними, вогонь спалахнув у декількох місцях. Пожежники роблять все можливе, щоб загасити полум’я.

Почалася евакуація населення. Для ліквідації пожежі задіяли наземні та повітряні підрозділи рятувальних служб.

Як повідомляв Погода УНІАН, у США лісові пожежі охопили 12 штатів. Горить вздовж усього західного узбережжя. Найбільша площа загорянь в Каліфорнії - надзвичайний стан оголосили в чотирьох округах. Там замість будинків залишилися лише згарища, згоріли й десятки автомобілів. Під загрозою ще 10000 житлових будівель.

Всього в США зафіксували 85 вогнищ загорянь. Пожежникам вдалося взяти під контроль лише половину з них. Загоряння викликали аномальна спека і затяжна посуха.

Автор: Катерина Лиманська