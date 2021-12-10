Регіон потерпає від злив.

Рідкісне для італійського узбережжя явище — торнадо — спостерігали в околицях Рима.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Багатометровий вихор у темних хмарах зафільмували у Ф'юмічіно, що за 25 км на південний захід від Рима.

Читайте такожНа Сицилії зафіксували потужне торнадо: загинув чоловік (фото, відео)На таке атмосферне явище зреагувала система попереджень в міжнародному аеропорту. Утім вже за 15 хвилин стрімкий вихор розчинився в хмарах, почалася злива з градом.

Смерч не дістався суходолу, тож жодних збитків не спричинив.

Зауважимо, що продовж останніх дні в регіоні Лаціо спостерігаються зливи та грози різної інтенсивності, температура повітря впала нижче 10 градусів за Цельсієм.

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Автор: Анастасія Печенюк