Синоптики прогнозують припинення опадів.

Понад 150 людей загинули в результаті сильних дощів, що викликали раптові повені у двох штатах Індії - Уттаракаханд й Керала, а також в деяких частинах Непала.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, багато будинків були затоплені й завалені камінням в результаті зсувів.

Щонайменше 50 людей, у тому числі п'ятеро з однієї сім'ї, загинули в Уттаракханді, близько 77 людей загинули в Непалі, ще десятки пропали безвісти в обох країнах.

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Дощі в індійському штаті Керала також викликали повені, в результаті яких загинули ще 39 осіб.

Ще шість тіл були виявлені в середу в Уттаракханді, в результаті чого кількість загиблих в гімалайському штаті, популярному серед туристів місці, збільшилася до 52.

Як повідомляється, з берегів вийшла річка Ганг, в результаті цього сильно постраждав популярний регіон Найнітал.

Індійський метеорологічний департамент заявляє, що опади в цей час зменшуються.

Як повідомлялося раніше, щонайменше 43 людини загинули та ще 30 зникли безвісти після трьох днів сильних дощів, що викликали зсуви й раптові повені в Непалі. Через повінь одне з сіл виявилося відрізаним. Десятки людей кілька днів не могли дочекатися допомоги рятувальників.

Відзначимо, що в період сезону дощів, який зазвичай триває з середини червня по вересень щороку, в Непалі часто трапляються раптові повені та зсуви.

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Автор: Катерина Лиманська