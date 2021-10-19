У штаті Керала з 11 жовтня йдуть сильні дощі, які вже викликали повені та зсуви.

В Індії кількість загиблих в результаті зсувів і повеней збільшилася до 26.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, сильні дощі в штаті Керала почалися 11 жовтня, посилилися в кінці 15 жовтня і тривали у вихідні дні. Проливні дощі і зсуви руйнують дороги і будинки, багато міст і сіл виявилися відрізаними.

Як повідомляється, тисячі людей були евакуйовані. Для постраждалих відкрили понад 180 таборів допомоги.

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В одній з місцевих річок рівень води буквально за кілька годин піднявся відразу на 7 метрів.

Старожили стверджують, що це може бути перший раз, коли рівень води в річці піднявся на таку висоту.

Як повідомлялося раніше, Південно-індійський штат Керала страждає від проливних дощів і зсувів, до яких вони приводять. Очікується, що невеликі дощі по всьому штату продовжаться.

Нагадаємо, в 2018 році штат Керала постраждав від найсильнішої повені за століття. Тоді загинуло не менше 400 осіб і близько 200000 були евакуйовані.

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Автор: Катерина Лиманська