В Індії кількість загиблих в результаті зсувів і повеней збільшилася до 26.
Про це повідомляє The Watchers.
Як повідомляється, сильні дощі в штаті Керала почалися 11 жовтня, посилилися в кінці 15 жовтня і тривали у вихідні дні. Проливні дощі і зсуви руйнують дороги і будинки, багато міст і сіл виявилися відрізаними.
Як повідомляється, тисячі людей були евакуйовані. Для постраждалих відкрили понад 180 таборів допомоги.
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В одній з місцевих річок рівень води буквально за кілька годин піднявся відразу на 7 метрів.
Старожили стверджують, що це може бути перший раз, коли рівень води в річці піднявся на таку висоту.
Як повідомлялося раніше, Південно-індійський штат Керала страждає від проливних дощів і зсувів, до яких вони приводять. Очікується, що невеликі дощі по всьому штату продовжаться.
Нагадаємо, в 2018 році штат Керала постраждав від найсильнішої повені за століття. Тоді загинуло не менше 400 осіб і близько 200000 були евакуйовані.