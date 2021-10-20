У Непалі від повеней і зсувів загинули не менше 43 осіб.
Про це повідомляє REUTERS.
Як повідомляється, щонайменше 43 людини загинули і ще 30 зникли безвісти після трьох днів сильних дощів, що викликали зсуви і раптові повені в Непалі.
Більше двох десятків людей отримали поранення і проходять лікування в місцевих лікарнях.
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За даними агентства, через повінь одне з сіл виявилося відрізаним. Десятки людей вже кілька днів не можуть дочекатися допомоги рятувальників.
Влада попередила, що в найближчі кілька днів випаде ще більше опадів.
Зокрема, в прогнозі на найближчі два дні говориться, що в східних гірських районах "можливі сильні дощі в деяких місцях і легкий або помірний снігопад".
Відзначимо, що в період сезону дощів, який зазвичай триває з середини червня по вересень щороку, в Непалі часто трапляються раптові повені і зсуви.
Нагадаємо, в сусідній з Непалом Індії також тривають сильні дощі. Проливні дощі і зсуви руйнують дороги і будинки, багато міст і сіл виявилися відрізаними.
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