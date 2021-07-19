На місці працюють фахівці.

У Києві внаслідок сильного дощу затопило станцію метро "Берестейська", наразі її закрито для пасажирів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської міської держадміністрації.

"Станцію метро "Берестейська" зачинено на вхід та вихід. Сталося потрапляння води в касову залу станції. На місці працюють фахівці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про відкриття станції буде повідомлено додатково.

А ось така ситуація під Берестейським шляхопроводом, проспект Перемоги повність затопило, тож автомобілі стоять без руху.

Нагадаємо, сьогодні на Київ налетіла потужна злива з грозою. Негода супроводжувалася сильним вітром, який хилив навіть великі дерева.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька