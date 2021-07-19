У Києві внаслідок сильного дощу затопило станцію метро "Берестейська", наразі її закрито для пасажирів.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської міської держадміністрації.
"Станцію метро "Берестейська" зачинено на вхід та вихід. Сталося потрапляння води в касову залу станції. На місці працюють фахівці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про відкриття станції буде повідомлено додатково.
А ось така ситуація під Берестейським шляхопроводом, проспект Перемоги повність затопило, тож автомобілі стоять без руху.
Нагадаємо, сьогодні на Київ налетіла потужна злива з грозою. Негода супроводжувалася сильним вітром, який хилив навіть великі дерева.
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