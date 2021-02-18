Радіти швидкій весні зарано: синоптик спрогнозувала, коли в Україну прийде тепло
Вже після 20 лютого в Україну поступово приходитиме тепла погода.
Зима цього року не поспішає відступати, однак теплій весні все-таки бути. Потепління настане вже наприкінці лютого.
Про це повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня, передає Сьогодні.
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"Після 20 лютого розпочнеться активна адвекція тепла, тобто прихід тепла з Атлантики, із Західної Європи на територію України. І відбуватиметься поступове ослаблення морозу і підвищення температури до 0°, а потім і позитивних значень", - сказала вона.
Вже до 25 лютого температура по всій країні не опускатиметься нижче +3°. А на Закарпатті та на півдні і того вище - не менше +10°.
Втім, радіти швидкій весні рано, кажуть синоптики. Температурні гойдалки в Україні будуть до Великодня.
Потепління в Україні: прогноз від метеоролога Віри Балабух
Холоди і морози в Україні відступають, зараз ми проживаємо найхолодніший період, наступного тижня настане потепління.
За словами метеоролога Віри Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту, зараз Україна перебуває під дією завершального антициклону і холодних повітряних мас.
"Вони будуть панувати в Україні більшу частину цього тижня, потім їм на зміну прийде циклон з теплом і опадами. Холоди і морози закінчуються, ймовірно, зараз у нас найхолодніший період. Вже наступний тиждень буде значно тепліше, вдень дійде до плюса, можливий мокрий сніг", - уточнила вона.
За її словами, через збільшення тривалості дня повітря прогріватиметься все більше. Поки що цьому процесу заважає сніг, що відбиває сонце, але в цілому - наступні тижні в Україні будуть значно теплішими.
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