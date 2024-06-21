З початком літа мільйони людей у різних країнах страждають від спеки.

Смертоносна спека охопила міста на чотирьох континентах. Рекордні температури останніми днями, імовірно, стали причиною сотень, якщо не тисяч, смертей в Азії та Європі. Про це повідомляє Reuters.

У Саудівській Аравії близько двох мільйонів мусульманських паломників завершують хадж до Великої мечеті в Мецці. Однак сотні людей загинули під час мандрівки за температури вище +51 градуса.

Водночас країни Середземномор'я пережили ще один тиждень високих температур, які сприяли виникненню лісових пожеж: від Португалії до Греції та вздовж північного узбережжя Африки в Алжирі.

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У Сербії метеорологи прогнозують температуру близько +40. Органи охорони здоров'я оголосили червоний рівень небезпеки і рекомендували людям не виходити на вулицю.

У Чорногорії, де органи охорони здоров'я також попередили людей про необхідність залишатися в тіні до пізнього вечора, десятки тисяч туристів прагнуть освіжитися на пляжах уздовж Адріатичного узбережжя.

На сході США вже четвертий день поспіль спостерігають тепловий купол - явище, що виникає, коли сильна система високого тиску затримує гаряче повітря над регіоном, не даючи прохолодному повітрю проникати всередину.

В індійському Нью-Делі зареєстрували найтеплішу ніч за останні 55 років: о першій годині ночі індійська обсерваторія повідомила про температуру +35,2. У країні зареєстровано понад 40 000 ймовірних випадків теплового удару і 110 підтверджених смертей.

Вночі температура зазвичай знижується, але вчені кажуть, що зміна клімату призводить до підвищення нічних температур. У багатьох частинах світу ночі теплішають швидше.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, з імовірністю 86% один із наступних п'яти років затьмарить 2023 рік і стане найспекотнішим за всю історію спостережень.

Зміна клімату робить теплові хвилі частішими, інтенсивнішими та тривалішими.

Учені кажуть, що теплові хвилі посилюватимуться, якщо світ продовжить збільшувати викиди, що сприяють потеплінню клімату.

В Україну повертається спека - що відомо

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, уже 22 червня температура в Україні знову підвищиться. Стовпчики термометрів можуть із суботи підніматися до +28...+32, на півдні та сході місцями до +34 градусів.

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