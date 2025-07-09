Хвилі спеки стають інтенсивнішими та небезпечнішими для здоров'я.

Нова оцінка, проведена міжнародною групою вчених World Weather Attribution, засвідчила: спека, яка охопила Європу наприкінці червня - на початку липня, могла призвести до значно більшої кількості смертей через вплив глобального потепління.

Як пише The New York Times, дослідники вперше провели оперативний аналіз, щоб з'ясувати, як зміна клімату вплинула на смертність під час хвилі тепла. Вони дійшли висновку, що кількість загиблих могла збільшитися втричі порівняно з ситуацією, якби глобального потепління не було.

Оскільки офіційні дані щодо смертності з'являться лише за кілька місяців, учені спиралися на історичну інформацію про температури та смертність. Аналіз охопив 12 європейських міст, у кожному з яких було виділено найспекотніший п'ятиденний період між 23 червня і 2 липня.

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За оцінками дослідників, із приблизно 2300 ймовірних смертей, спричинених спекою, близько 1500 можна пов'язати саме зі зміною клімату. В умовах без глобального потепління жертв було б близько 770. Ці дані не відображають всієї картини по Європі - вони стосуються лише обраних міст, а загальна кількість жертв по континенту, ймовірно, значно вища.

Як повідомляється, зміна клімату вже підвищила середню температуру на планеті приблизно на 1,3 °C порівняно з доіндустріальною епохою. При цьому спека в європейських містах у 2025 році була на 2-4 градуси вищою, ніж могла б бути без кліматичних змін. Це зробило хвилю спеки не тільки інтенсивнішою, а й небезпечнішою для здоров'я.

"Такі теплові хвилі часто називають "тихими вбивцями". Більшість смертей відбуваються вдома або в лікарнях і залишаються непоміченими", - пояснив співавтор дослідження Гаріфаллос Константінудіс.

Незважаючи на обмеження, дослідження дає уявлення про масштаби загрози, яку становить зміна клімату.

Хвилі тепла, які називають "тихими вбивцями", забирають життя тисячі людей на рік по всій Європі. І цей рік не став винятком.

Так, у Болоньї робітник упав і помер, коли опівдні заливав бетон на автостоянці. Ще двоє чоловіків, старших за 60 років, померли на пляжах Сардинії, а в Палермо померла 53-річна жінка, яка знепритомніла під час прогулянки.

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